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Экс-форвард «Реала» Гарет Бэйл может стать владельцем «Плимута» — The Telegraph

Экс-форвард «Реала» Гарет Бэйл может стать владельцем «Плимута» — The Telegraph
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Бывший футболист мадридского «Реала» и лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бэйл может стать владельцем английского клуба «Плимут». Как сообщает The Telegraph, валлиец был выбран в качестве фронтмена сделки группой частных инвесторов из США.

По данным источника, сделка может быть оформлена по тому же принципу, по которому хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич принял участие в приобретении клуба «Суонси» совместно с другой группой американских инвесторов.

Отмечается, что у Гарета Бэйла нет исторических связей с «Плимутом», но в последние годы американские инвесторы всё чаще сотрудничают с известными лицами при покупке клубов Англии. В качестве примера приводится игрок в американский футбол Том Брэди, ставший совладельцем «Бирмингема», а также гольфисты Джордан Спит и Джастин Томас, купившие акции «Лидса».

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