Радимов раскритиковал назначение Карпина в «Динамо»

Бывший российский футболист Владислав Радимов рассказал, почему считает назначение Валерия Карпина главным тренером «Динамо» неудачным.

«Объективно говоря, я против. Когда Валера работал в «Ростове», нельзя было говорить, что это конкурент в борьбе за призовые места, при всем уважении. В «Динамо» немного другая ситуация. Клуб с традициями, финансовая база хорошая. Приглашение Осипенко — почему он выбирает «Динамо», а не какую‑то другую команду, — потому что ему хорошо известны требования Валерия Георгиевича.

Даже если это не так, всё равно косвенно тень будет бросать на «Динамо», что преференции у Валерия Георгиевича из сборной существуют. В этом плане этого не хотелось бы. Чтобы все были более‑менее в равных условиях», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.