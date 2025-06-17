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Ямаль отправился в Бразилию, где хочет встретиться с Неймаром

Ямаль отправился в Бразилию, где хочет встретиться с Неймаром
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Нападающий «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль направляется в Бразилию. Форвард «Барселоны» должен прибыть в Сан-Паулу в понедельник вечером, чтобы провести часть своего отпуска, сообщает Ge.globo.

По данным источника, он хочет встретиться с бразильским форвардом Неймаром, которого в детстве считал своим главным футбольным кумиром.

В понедельник утром игрок опубликовал селфи с чемоданом и наушниками в зале ожидания аэропорта, обозначил местоположение города Сан-Паулу и написал «прилетаю».

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах за «Барселону» во всех турнирнах, в которых записал в свой актив 18 голов и 25 результативных передач.

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