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«У него не было разультатов». Экс-хавбек «Динамо» — о назначении Карпина в московский клуб

«У него не было разультатов». Экс-хавбек «Динамо» — о назначении Карпина в московский клуб
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Бывший полузащитник «Динамо», а ныне игрок медиафутбольной команды «2DROTS» Артур Юсупов прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером московского клуба.

«Для меня это загадка. Тренер на слуху, но у него не было как таковых результатов. Но он и был в командах, где не было ресурсов, а сейчас команда с ресурсами. Очень интересно будет посмотреть. Только после сезона сможем оценить», — сказал Юсупов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.

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