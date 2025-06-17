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«Севилья» объявила о назначении тренера, которого хотел подписать ЦСКА

«Севилья» объявила о назначении тренера, которого хотел подписать ЦСКА
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Пресс-служба испанской «Севильи» объявила о назначении аргентинского специалиста Матиаса Альмейды на пост главного тренера клуба.

Отметим, ранее в СМИ появлялась информация, что аргентинец рассматривается как один из претендентов на роль главного тренера в московский ЦСКА. Последним клубом, который возглавлял Альмейда, был греческий АЕК.

Напомним, сейчас АЕК возглавляет бывший тренер ЦСКА Марко Николич. Московский клуб сообщил об уходе Николича 9 июня. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

Альмейда выступал за «Севилью» в качестве футболиста в 1996–1997 годах.

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