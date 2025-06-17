Аршавин – о сохранении «Пари НН» в РПЛ: было плохое или очень плохое решение

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о решении оставить «Пари НН» в РПЛ, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«Почему долго думали над «Пари НН»? Сложилась такая ситуация, что можно было принять плохое или очень плохое решение. «Пари НН» в такой ситуации смотрелся решением, с которым меньше всего бы спорили. В итоге к нему и пришли, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

РФС ранее утвердил состав участников чемпионата России сезона 2025/2026 — в нём примут участие 16 клубов. Вылетевший «Пари НН» заменит подмосковные «Химки», которые не получили лицензию на участие в РПЛ.