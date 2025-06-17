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Экс-игрок «Динамо» высказался о возможном трансфере Кисляка в «Фенербахче»

Экс-игрок «Динамо» высказался о возможном трансфере Кисляка в «Фенербахче»
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Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Артур Юсупов прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче».

«Кисляк — один из немногих молодых, который прекрасно себя проявил. Ему бы ещё годик‑два побыть в России, закрепить своё мастерство. В Турции можно расти, но надо окрепнуть, надо быть постабильнее. Моуринью, полные стадионы, еврокубки — много плюсов, но он еще не окреп, мне кажется. Я бы посоветовал ему ещё поиграть за ЦСКА», — сказал Юсупов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что представитель игрока и его семья приехали в Турцию для переговоров с «Фенербахче».

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