Экс-игрок «Динамо» высказался о возможном трансфере Кисляка в «Фенербахче»

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Артур Юсупов прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче».

«Кисляк — один из немногих молодых, который прекрасно себя проявил. Ему бы ещё годик‑два побыть в России, закрепить своё мастерство. В Турции можно расти, но надо окрепнуть, надо быть постабильнее. Моуринью, полные стадионы, еврокубки — много плюсов, но он еще не окреп, мне кажется. Я бы посоветовал ему ещё поиграть за ЦСКА», — сказал Юсупов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что представитель игрока и его семья приехали в Турцию для переговоров с «Фенербахче».