Отец Неймара заявил, что форвард не стремится к сравнению с Месси

Отец Неймара высказался о желании форварда принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Он не стремится к сравнению с Месси. Он хочет выиграть чемпионат мира для себя, для Бразилии, для своих фанатов. Все условия для этого есть. У команды есть харизма. И я вижу Неймара рядом с Винисиусом, Родриго, Рафиньей…», — приводит слова Неймара-старший Marca со ссылкой на Lequipe.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи. Ранее СМИ сообщали, что «Сантос» хочет продлить контракт с вингером.