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Тренер «Челси» Мареска отреагировал на победу команды в матче с «Лос-Анджелесом» на КЧМ

Тренер «Челси» Мареска отреагировал на победу команды в матче с «Лос-Анджелесом» на КЧМ
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе своей команды в матче клубного чемпионата мира с «Лос-Анджелесом» со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
1:0 Нету – 34'     2:0 Фернандес – 79'    

«Отличный результат. Это естественно, что на этом этапе сезона возникают разные обстоятельства, с которыми необходимо справляться. В целом, я считаю, что наше выступление было хорошим. Теперь нам нужно восстановиться, ведь через три дня у нас матч с «Фламенго». Однако мы, безусловно, постараемся подготовиться к игре наилучшим образом и добиться победы», — приводит слова Марески Daily Mail.

Напомним, 20 июня английский клуб встретится в бразильским «Фламенго». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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