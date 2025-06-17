Тренер «Челси» Мареска отреагировал на победу команды в матче с «Лос-Анджелесом» на КЧМ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе своей команды в матче клубного чемпионата мира с «Лос-Анджелесом» со счётом 2:0.

«Отличный результат. Это естественно, что на этом этапе сезона возникают разные обстоятельства, с которыми необходимо справляться. В целом, я считаю, что наше выступление было хорошим. Теперь нам нужно восстановиться, ведь через три дня у нас матч с «Фламенго». Однако мы, безусловно, постараемся подготовиться к игре наилучшим образом и добиться победы», — приводит слова Марески Daily Mail.

Напомним, 20 июня английский клуб встретится в бразильским «Фламенго». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.