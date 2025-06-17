«Бенфика» отыгралась с 0:2, но не победила «Боку Хуниорс» в матче КЧМ с тремя удалениями

В ночь с 16 на 17 июня завершился матч первого тура группы C клубного чемпионата мира 2025 года между «Бока Хуниорс» и «Бенфикой», который проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами (США), со счётом 2:2.

В составе «Бока Хуниорс» забитыми голами отметились уругвайский нападающий Мигель Мерентьель и аргентино-итальянский полузащитник Родриго Батталья. На 45-й минуте испанский полузащитник

Андер Эррера получил красную карточку, находясь не на поле. В концовке встречи аргентинский защитник Николас Фигаль был удалён с поля за грубый фол.

У «Бенфики» в этом матче голами отметились аргентинский нападающий Анхель Ди Мария, которому удалось реализовать пенальти, и защитник Николас Отаменди. На 70-й минуте итальянский нападающий Андреа Белотти получил красную карточку.

Напомним, следующий матч «Бока Хуниорс» проведёт с «Баварией» 21 июня. «Бенфика» же встретится с «Окленд Сити» 20 июня. Турнирная таблица группы С выглядит следующим образом: возглавляет квартет «Бавария» (3), далее идут «Бенфика» и «Бока Хуниорс», набравшие по одному очку и замыкает четвёрку «Окленд Сити» (0).