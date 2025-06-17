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Бока Хуниорс — Бенфика, результат матча 17 июня 2025, счёт 2:2, Клубный ЧМ по футболу 2025

«Бенфика» отыгралась с 0:2, но не победила «Боку Хуниорс» в матче КЧМ с тремя удалениями
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В ночь с 16 на 17 июня завершился матч первого тура группы C клубного чемпионата мира 2025 года между «Бока Хуниорс» и «Бенфикой», который проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами (США), со счётом 2:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 01:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
2 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерентьель – 21'     2:0 Батталья – 27'     2:1 Ди Мария – 45+3'     2:2 Отаменди – 84'    
Удаления: Эррера – 45', Фигаль – 88' / Белотти – 70'

В составе «Бока Хуниорс» забитыми голами отметились уругвайский нападающий Мигель Мерентьель и аргентино-итальянский полузащитник Родриго Батталья. На 45-й минуте испанский полузащитник
Андер Эррера получил красную карточку, находясь не на поле. В концовке встречи аргентинский защитник Николас Фигаль был удалён с поля за грубый фол.

У «Бенфики» в этом матче голами отметились аргентинский нападающий Анхель Ди Мария, которому удалось реализовать пенальти, и защитник Николас Отаменди. На 70-й минуте итальянский нападающий Андреа Белотти получил красную карточку.

Напомним, следующий матч «Бока Хуниорс» проведёт с «Баварией» 21 июня. «Бенфика» же встретится с «Окленд Сити» 20 июня. Турнирная таблица группы С выглядит следующим образом: возглавляет квартет «Бавария» (3), далее идут «Бенфика» и «Бока Хуниорс», набравшие по одному очку и замыкает четвёрку «Окленд Сити» (0).

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
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