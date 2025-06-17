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Радимов сравнил назначения Сторожука в «Ахмат» и Мусаева в «Краснодар»

Радимов сравнил назначения Сторожука в «Ахмат» и Мусаева в «Краснодар»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал назначение Александра Сторожука на должность главного тренера «Ахмата», сравнив ситуацию с «Краснодаром», где Мурад Мусаев возглавил клуб перед сезоном.

«Мусаев же вернулся. Отработал в Азербайджане, вернулся и сделал команду чемпионом. Думаю, Сторожук тоже получил дополнительные знания, которые ему помогут в «Ахмате».

«Ахмат» тоже лихорадило в этом году прилично. В этом плане и «Ахмату», и «Пари НН» нужна стабильность. Думаю, руководители обеих команд об этом подумали и пригласили этих специалистов руководить командами. Если опять будет лихорадить, то смысл было менять тренеров?» — сказал Радимов в телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в завершившемся сезоне «Краснодар» стал чемпионом РПЛ. «Ахмат» же занял 14-ю строчку турнирной таблицы.

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