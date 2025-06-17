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«Нас за пятое-шестое место увольняли». Юрий Сёмин — о сезоне «Локомотива»

«Нас за пятое-шестое место увольняли». Юрий Сёмин — о сезоне «Локомотива»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какая задача, по его мнению, должна стоять перед клубом.

— Я не хочу подводить итог. Я же не знаю, какие у «Локомотива» задачи. По мне, у клуба должна быть одна задача — борьба за чемпионское звание. Странно слышать, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что пятое-шестое место — это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли.

— Зато в «Локомотиве» играет много россиян. Плюс?
— Чтобы не ругали? Играть должны самые сильные. Талант всегда найдёт себе дорогу, как и воспитанники. Нельзя искусственно открывать место игрокам ни для агентов, ни для принципа, что должны играть только свои. «Атлетик» из Бильбао давно этот принцип закончил — стали более узнаваемыми и начали попадать в еврокубки с переполненным стадионом. А если готовишь футболистов для кого-то, ничего не выиграешь, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Полное интервью с Юрием Сёминым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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