Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клуб РПЛ сделал предложение 24-летнему защитнику «Сельты» — Radio Galega

Клуб РПЛ сделал предложение 24-летнему защитнику «Сельты» — Radio Galega
Комментарии

Неназванный клуб Российской Премьер-Лиги намерен подписать 24-летнего испанского защитника «Сельты» Серхио Каррейру. Об этом сообщает Radio Galega.

По информации источника, одна из российских команд сделала заманчивое предложение Каррейре, который может стать свободным агентом, если не обновит истекающее в июне соглашение с клубом из Виго. Ранее сообщалось, что испанец близок к продлению контракта с галисийцами, но процесс по неназванным причинам остановился.

Каррейра выступает за галисийцев с 2021 года. В минувшем сезоне Каррейра провёл в составе «Сельты» во всех турнирах 27 матчах, отметившись четырьмя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Радимов сравнил назначения Сторожука в «Ахмат» и Мусаева в «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android