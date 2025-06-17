Клуб РПЛ сделал предложение 24-летнему защитнику «Сельты» — Radio Galega

Неназванный клуб Российской Премьер-Лиги намерен подписать 24-летнего испанского защитника «Сельты» Серхио Каррейру. Об этом сообщает Radio Galega.

По информации источника, одна из российских команд сделала заманчивое предложение Каррейре, который может стать свободным агентом, если не обновит истекающее в июне соглашение с клубом из Виго. Ранее сообщалось, что испанец близок к продлению контракта с галисийцами, но процесс по неназванным причинам остановился.

Каррейра выступает за галисийцев с 2021 года. В минувшем сезоне Каррейра провёл в составе «Сельты» во всех турнирах 27 матчах, отметившись четырьмя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.