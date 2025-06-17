Хаби Алонсо поставил жёсткий ультиматум футболистам «Реала» — Cadena Ser

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо заявил своим игрокам, что те, кто не будут отрабатывать максимально во время матчей, перестанут попадать в состав, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, тренер строго предупредил своих игроков, что тот, кто не будет бегать и не станет выкладываться — не будет играть.

Алонсо дал понять, что все одиннадцать игроков должны выкладываться на максимум, даже голкипер Тибо Куртуа. Тренер заявил, что недостаточно просто стоять и ждать, чтобы пробить по воротам. Игроки должны бороться за каждый мяч.

18 июня «Реал» встретится с «Аль-Хилялем» в матче клубного чемпионата мира.