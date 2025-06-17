Карпин ответил, кого считает лучшим тренером сезона, упомянув Гвардиолу и Слота

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим тренером сезона, а также сравнил Хосепа Гвардиолу и Арне Слота.

— Кто для вас лучший тренер сезона?

— Если «Краснодар» стал чемпионом — значит, Мурад Мусаев.

— В чём Мусаев сильнее Семака?

— А кто вам сказал, что он сильнее? В этом сезоне так сложилось. По разным причинам. Окей. Вот кто сильнее — Гвардиола или Слот?

Гвардиола [доминировал] на протяжении многих лет, а Слот стал чемпионом в прошедшем сезоне. Кто сильнее? Что вообще значит — сильнее? Потому что этот выиграл, а другой — нет? А какой-то тренер вообще не побеждал — значит, он слабее? Если для обывателя сильнее тот, кто выиграл, — окей, хорошо, — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, стало известно, что Карпин возглавит московский клуб в пятницу, 13 июня.