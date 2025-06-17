Карпин рассказал, как стал проходить его рабочий день после ухода из «Ростова»

Экс-главный тренер «Ростова», а ныне главный тренер сборной Росси и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как изменился его рабочий день после ухода из команды.

— Как выглядел обычный рабочий день Валерия Карпина после ухода из «Ростова»?

— На поле не надо. Поехал в офис. До вечера — в РФС. В конце дня не надо готовить тренировку, разбирать ее. И так — каждый день. В общем, стало больше офисной работы.

— Она вам интересна?

— Интересна или неинтересна… Мне это было нужно. Требовалась перезагрузка, — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года.