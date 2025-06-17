Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, как стал проходить его рабочий день после ухода из «Ростова»

Карпин рассказал, как стал проходить его рабочий день после ухода из «Ростова»
Комментарии

Экс-главный тренер «Ростова», а ныне главный тренер сборной Росси и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как изменился его рабочий день после ухода из команды.

— Как выглядел обычный рабочий день Валерия Карпина после ухода из «Ростова»?
— На поле не надо. Поехал в офис. До вечера — в РФС. В конце дня не надо готовить тренировку, разбирать ее. И так — каждый день. В общем, стало больше офисной работы.

— Она вам интересна?
— Интересна или неинтересна… Мне это было нужно. Требовалась перезагрузка, — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года.

Материалы по теме
Конец эпохи «Ростова». Как клуб подняли после краха и что оставили в истории
Конец эпохи «Ростова». Как клуб подняли после краха и что оставили в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android