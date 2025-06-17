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Семшов: сейчас, наверное, многие футболисты будут стремиться в «Динамо»

Семшов: сейчас, наверное, многие футболисты будут стремиться в «Динамо»
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Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Сейчас, наверное, многие футболисты будут стремиться в «Динамо», чтобы на глазах у главного тренера быть. У нас уже были тренеры, которые совмещали клубную работу и в сборной. Конечно, когда тренер чаще видит футболиста, сам футболист быстрее привыкает к требованиям тренера, понимает его. И самому тренеру легче взять футболиста, который знает, чего он хочет от него на футбольном поле, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

3 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» и в сборной России.

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