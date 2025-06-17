«Про лабубу, медиалигу, зумеров». Карпин — о надоедливых вопросах на пресс-конференциях

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, от каких вопросов на пресс-конференциях он уставал больше всего.

— На каждой пресс-конференции вас постоянно спрашивали про «Динамо». Уставали от таких вопросов?

— Много от чего устаю. Например, от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От вопросов, которые не связаны с футболом. В последнее время постоянно спрашивали про «Динамо». Сменится тема — будут спрашивать про другое. Про Дзюбу, про капитана...— приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, стало известно, что Карпин возглавит московский клуб 13 июня.