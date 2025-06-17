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Юрий Сёмин: с уходом Хвичи из «Локомотива» я потерял часть души

Юрий Сёмин: с уходом Хвичи из «Локомотива» я потерял часть души
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уходе Хвичи Кварацхелии из команды железнодорожников, где он был на правах аренды, в «Рубин» в 2019 году.

«Для меня всё это было неожиданно и очень-очень обидно. «Локомотив» потерял большие деньги, если говорить о финансовой составляющей, а я потерял часть души. Хвича уже тогда был необыкновенным игроком. Он ушёл бы в любом случае, но «Локомотив» бы имел здесь хороший бизнес. Это к вопросу о компетентности людей, которые посчитали, что он нам не подойдёт. Они сейчас на стадион даже не ходят. Это самое страшное в футболе: люди пришли, чуть-чуть поработали — и куда-то делись. Сейчас их хоть кто-нибудь видел на футболе? Не видел. А они проголосовали на трансферном комитете, что Хвича «Локомотиву» не нужен. Как я мог это воспринять? Спасибо, молодцы? Конечно, я совсем другого мнения был», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Напомним, Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

Полное интервью с Юрием Сёминым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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