«Были странные ошибки». Тренер «Лос-Анджелеса» — о матче с «Челси» на КЧМ

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Стив Черундоло прокомментировал поражение команды в матче с «Челси» (0:2) на клубном чемпионате мира.

«Думаю, я доволен нашей игрой в обороне. На протяжении большей части игры мы справлялись вполне неплохо. Думаю, что нас подвела, скорее, недостаточно осмысленная игра с мячом. И, знаете, для нас это были немного странные ошибки при владении. Особенно на половине поля соперника нам нужно было действовать острее в передачах, если мы хотим действительно угрожать такой команде, как «Челси». В ближайшие пару дней мы постараемся это улучшить, чтобы одолеть «Эсперанс».

«Думаю, у нас было достаточно моментов, чтобы забить сегодня. Но я не против, если мы прибережём эти голы для следующего матча и возьмём там три очка — для меня это было бы предпочтительнее», — приводит слова Черундоло Goal.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится с «Эсперансом», а «Челси» сыграет с «Фламенго».