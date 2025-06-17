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«Были странные ошибки». Тренер «Лос-Анджелеса» — о матче с «Челси» на КЧМ

«Были странные ошибки». Тренер «Лос-Анджелеса» — о матче с «Челси» на КЧМ
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Главный тренер «Лос-Анджелеса» Стив Черундоло прокомментировал поражение команды в матче с «Челси» (0:2) на клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
1:0 Нету – 34'     2:0 Фернандес – 79'    

«Думаю, я доволен нашей игрой в обороне. На протяжении большей части игры мы справлялись вполне неплохо. Думаю, что нас подвела, скорее, недостаточно осмысленная игра с мячом. И, знаете, для нас это были немного странные ошибки при владении. Особенно на половине поля соперника нам нужно было действовать острее в передачах, если мы хотим действительно угрожать такой команде, как «Челси». В ближайшие пару дней мы постараемся это улучшить, чтобы одолеть «Эсперанс».

«Думаю, у нас было достаточно моментов, чтобы забить сегодня. Но я не против, если мы прибережём эти голы для следующего матча и возьмём там три очка — для меня это было бы предпочтительнее», — приводит слова Черундоло Goal.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится с «Эсперансом», а «Челси» сыграет с «Фламенго».

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