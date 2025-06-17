«Барселона» решила активировать опцию выкупа Нико Уильяма — Фабрицио Романо

Каталонская «Барселона» решила активировать опцию выкупа 22-летнего испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса, выплатив необходимые отступные за игрока. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве каталонцев узнали о приоритетном желании испанца оказаться в стане сине-гранатовых, поэтому решили активизироваться в переговорах. Отмечается, что «Барселоне» понадобится несколько раундов переговоров с агентом Нико, поскольку им нужно будет обсудить условия вероятной выплаты отступных в размере € 58 млн с «Атлетику».

Подчёркивается, что пока сделка не продвинулись далеко и находится на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что сложности в переговорах младшего Уильямса с «Барселоной» связаны с тем, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что Нико затронул его гордость, отказавшись от трансфера прошлым летом. Также сообщается, что испанец не исключает вариант, что подпишет контракт с «Баварией», в случае срыва перехода в испанский гранд этим летом.