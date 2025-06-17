Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» решила активировать опцию выкупа Нико Уильяма — Фабрицио Романо

«Барселона» решила активировать опцию выкупа Нико Уильяма — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Каталонская «Барселона» решила активировать опцию выкупа 22-летнего испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса, выплатив необходимые отступные за игрока. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве каталонцев узнали о приоритетном желании испанца оказаться в стане сине-гранатовых, поэтому решили активизироваться в переговорах. Отмечается, что «Барселоне» понадобится несколько раундов переговоров с агентом Нико, поскольку им нужно будет обсудить условия вероятной выплаты отступных в размере € 58 млн с «Атлетику».

Подчёркивается, что пока сделка не продвинулись далеко и находится на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что сложности в переговорах младшего Уильямса с «Барселоной» связаны с тем, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что Нико затронул его гордость, отказавшись от трансфера прошлым летом. Также сообщается, что испанец не исключает вариант, что подпишет контракт с «Баварией», в случае срыва перехода в испанский гранд этим летом.

Материалы по теме
Стало известно, почему «Барселона» не готова вести переговоры с Нико Уильямсом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android