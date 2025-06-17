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«Могли сыграть лучше». Карпин оценил игру сборной России в матчах с Нигерией и Беларусью

«Могли сыграть лучше». Карпин оценил игру сборной России в матчах с Нигерией и Беларусью
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре национальной команды в июньских товарищеских матчах с Нигерией и Беларусью.

— Какую оценку поставите команде?
— Четыре с плюсом, наверное. До пятёрки не хватило. Но это надо разбирать игру. Опять же, могли сыграть лучше — дело даже не в счёте. И не в том, что не победили Нигерию. Игра с Нигерией мне понравилась больше, чем с Белоруссией.

— А удовольствия от какого матча получили больше?
— От первого, с Нигерией. Опять же — понимая, что уровень этой команды сильно выше, чем у Белоруссии. Уровень сопротивления был намного серьёзнее, — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, во время летних сборов Россия сыграла вничью с Нигерией со счётом 1:1, а также разгромила национальную команду Беларуси — 4:1.

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