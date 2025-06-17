Юрий Сёмин: сколько лет Раньери или Луческу? Сдаваться не надо!

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской деятельности.

— Для себя внутренне приняли решение больше не тренировать или допускаете возвращение?

— Внутренне ничего не принимал.

— Значит, есть шанс вас увидеть на тренерской лавке?

— Может, нет, а может, да. Сколько лет Раньери? Я иду по его пути. Он — пример. Пришёл в «Рому» и выступил лучше всех. Или Луческу, который до сих пор тренирует сборную. Сдаваться не надо, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Сейчас Сёмину 78 лет. Последним клубом тренера был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Полное интервью с Юрием Сёминым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.