Аршавин сравнил нового тренера «Пари НН» Шпилевского с Нагельсманом и Тухелем

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о назначении экс главного тренера кипрского «Ариса» белоруса Алексея Шпилевского на аналогичную должность в «Пари Нижний Новгород».

«Трудно предсказать какой‑то результат. За него говорит то, что он победил в Казахстане, на Кипре впервые привел «Арис» к чемпионству. Что касается его стиля — агрессивный футбол. Он из немецкого футбола — был в системе «Ред Булла». У него футбол, как у Нагельсмана, Тухеля: агрессивный с минимумом розыгрышей, подборы, скорость. Но «Кайрат» и «Арис» одни из лидеров чемпионатов своих, а «Пари НН» — несколько другое. Смогут ли руководители подобрать ему нужных игроков — дай Бог. Если нет, то могут большие проблемы возникнуть», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на три сезона.