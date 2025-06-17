Аршавин объяснил, почему «Акрону» будет сложнее в следующем сезоне, упомянув Дзюбу

Бывший российский футболист, выступавший за «Зенит», «Кайрат» и лондонский «Арсенал» Андрей Аршавин высказался перспективе тольяттинского «Акрона» в сезоне-2024/2025.

«У игроков и клубов может быть синдром второго сезона. Когда они пришли в новую лигу, то к ним относились так: «Акрон» где‑то вышел, играет на искусственном поле не пойми где — мы их обыграем». Но получилось не так. Они переехали в Самару, взяли Дзюбу, который придал им много уверенности — в игровом плане добавил. Сейчас на них будут настраиваться — поэтому им будет сложнее», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В завершившимся сезоне-2024/2025 «Акрон» занял девятую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 30 играх. Следует подчеркнуть, что сезон 2024/2025 стал для тольяттинского клуба первым в высшем дивизионе.