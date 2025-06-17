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Григорян отреагировал на назначение Карпина главным тренером «Динамо»

Григорян отреагировал на назначение Карпина главным тренером «Динамо»
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Российский тренер Александр Григорян предположил, в какой футбол будет играть «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Всё очень просто. Будет футбол, как в «Ростове» — его лучшей версии: 4–3–3, высокий прессинг. Возникает вопрос. Такие креативные игроки, как Бителло, способны ли они так интенсивно трудиться на поле. Карпин создал в «Ростове» целую плеяду игроков, которых наверняка бы сейчас никто не знал — Щетинин и компания. Можно больше десятка назвать. В «Динамо» есть игроки, которым будет тяжело адаптироваться к таким требованиям. Поэтому я уверен, что Карпин сделает под себя несколько приобретений. Под такой футбол недостаточно иметь просто квалифицированных игроков — они должны быть способны к интенсивной работе. Через неё больше всего шансов стать чемпионом», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, подписав контракт до лета 2028 года. Специалист также тренирует сборную России.

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