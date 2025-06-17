У Гризманна родился четвёртый ребёнок — впервые не 8 апреля

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и его жена Эрика Чоперена в четвёртый раз стали родителями.

15 июня у пары родилась дочь по имени Шай. Это первый ребёнок в их семье, появившийся на свет не 8 апреля — именно в этот день, но в разные годы, родились трое старших детей: Миа (2016), Амаро (2019) и Альба (2021).

34-летний Гризманн поделился новостью в соцсетях, написав: «15 июня родилась Шай — недостающий фрагмент нашего пазла».

Фото: соцсети Гризманна

Гризманн провёл 38 матчей в прошедшем сезоне чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач. 2 июня он подписал новый контракт с «Атлетико» — до 30 июня 2027 года.