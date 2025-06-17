Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему не ходит на домашние матчи команды

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему не ходит на домашние матчи команды
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал причину, по которой он не посещает в последнее время матчи команды на «РЖД Арене».

«Скажу на примере стадиона «Локомотива». Зачем мне туда ходить? Чтобы болельщиков как-то тревожить? Чтобы они показывали свои чувства? Зачем по новой вызывать эти эмоции? Не считаю, что это особенно важно. Если бы было что-то серьёзное от руководителей, что они мне дают какое-то дело или я буду оказывать влияние на то или иное событие, это одна ситуация. А когда разошлись и всё, это другое. Я люблю болельщиков, но не хочу туда приходить, будоражить их», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

78-летний Сёмин ушел из «Локомотива» в 2020 году. В прошедшем сезоне клуб занял шестое место в РПЛ.

Полное интервью с Юрием Сёминым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Сёмин сравнил Дзюбу и Комличенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android