Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему не ходит на домашние матчи команды

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал причину, по которой он не посещает в последнее время матчи команды на «РЖД Арене».

«Скажу на примере стадиона «Локомотива». Зачем мне туда ходить? Чтобы болельщиков как-то тревожить? Чтобы они показывали свои чувства? Зачем по новой вызывать эти эмоции? Не считаю, что это особенно важно. Если бы было что-то серьёзное от руководителей, что они мне дают какое-то дело или я буду оказывать влияние на то или иное событие, это одна ситуация. А когда разошлись и всё, это другое. Я люблю болельщиков, но не хочу туда приходить, будоражить их», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

78-летний Сёмин ушел из «Локомотива» в 2020 году. В прошедшем сезоне клуб занял шестое место в РПЛ.

Полное интервью с Юрием Сёминым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.