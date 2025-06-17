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Отец Неймара рассказал, за какой клуб будет играть его сын

Отец Неймара рассказал, за какой клуб будет играть его сын
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Неймар да Силва, отец вингера «Сантоса» Неймара, рассказал о будущем своего сына.

«Есть большая вероятность, что он останется в «Сантосе». Я работаю над этим. Это не мешает мне слушать предложения других клубов. Я вижу интерес на рынке. На этой неделе мы собираемся в Майами, чтобы поговорить с клубами. Мы должны выслушать их и решить, что будем делать.

Да, есть европейские клубы. Некоторые из них выступают в Лиге чемпионов. Они знают, что он способен провести отличный сезон. Но бразильский рынок также интересен»,– приводит слова Неймара-старшего L’Equipe.

В нынешнем сезоне 33-летний бразильский нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

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