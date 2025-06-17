Украинского блогера выгнали из команды после конфликта с Селезнёвым из-за русского языка

Медиафутбольный клуб Odesa Football Media Team сделал заявление относительно видео с участием игрока FC Armat Евгения Селезнёва на фоне его конфликта с блогером. Клуб объявил о прекращении сотрудничество с 16-летним игроком.

«Поступок игрока Рената Попружного и, в первую очередь, его отца — Артёма Попружного — мы, Odesa Football Media Team, расцениваем как проявление неуважения к нашей команде. Именно отец создал ситуацию, которая вышла за рамки спортивного контекста и имеет негативные последствия.

Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе — это неприемлемо. Это не только разобщает футбольную общественность, но и бросает тень на тех, кто этим занимается.

От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезнёву и всему украинскому медиафутбольному сообществу. Мы сделаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию и не допустить подобного в будущем», — написано в соцсетях клуба.

Напомним, ранее блогер и по совместительству футболист команды Odesa Football Media Team сделал замечание Селезнёву не общаться на русском.

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