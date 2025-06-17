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Юрий Сёмин: раз Романцев переживает за «Спартак», то и я переживаю в какой-то момент

Юрий Сёмин: раз Романцев переживает за «Спартак», то и я переживаю в какой-то момент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что переживает за московский «Спартак».

«Молодые годы не забудешь — «Спартак» меня впервые привёз в Москву. Мы много боролись с ними, когда был Романцев. С Олегом Ивановичем встречаемся — он сильно переживает за «Спартак». Раз он переживает, то и я переживаю в какой-то момент.

«Спартак» был близок, что-то должно было поменяться. Такие хорошие эмоции, много качественных матчей, но в концовке сезона не получилось. Значит, надо разобраться. Думаю, один из факторов — подготовка ко второй части сезона. Наверное, тренер не особенно правильно провёл эту подготовку. Месяц отпуска и два месяца подготовки — в Европе такого никогда не было. «Спартак» всё проиграл на последнем отрезке, а «Краснодар» — наоборот. Но отдельные матчи «Спартака» были яркие», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Сёмин выступал в качестве футболиста за «Спартак» с 1965 по 1967 год. В прошедшем сезоне красно-белые под руководством главного тренера Деяна Станковича заняли четвёртое место в РПЛ.

Полное интервью с Юрием Сёминым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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