«Фламенго» уверенно обыграл «Эсперанс» на старте клубного чемпионата мира

Завершился матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом». Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты бразильского клуба.

В составе победителей голы в свой актив записали Хиорхьян де Арраскаета, а также Луис Араужо, на счету которого ещё результативная передача. Голевой пас в свой актив также записал новичок команды Жоржиньо, перешедший из «Арсенала».

В следующем матче «Эсперанс» 21 июня сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Фламенго» 20 июня примет «Челси».