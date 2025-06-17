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«Фламенго» уверенно обыграл «Эсперанс» на старте клубного чемпионата мира

«Фламенго» уверенно обыграл «Эсперанс» на старте клубного чемпионата мира
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Завершился матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом». Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты бразильского клуба.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 0
Эсперанс
Тунис, Тунис
1:0 Арраскаета – 17'     2:0 Араужо – 70'    

В составе победителей голы в свой актив записали Хиорхьян де Арраскаета, а также Луис Араужо, на счету которого ещё результативная передача. Голевой пас в свой актив также записал новичок команды Жоржиньо, перешедший из «Арсенала».

В следующем матче «Эсперанс» 21 июня сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Фламенго» 20 июня примет «Челси».

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