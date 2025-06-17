Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 16 на 17 июня
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Сегодня, в ночь с 16 на 17 июня, завершился второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.
- «Челси» — «Лос Анджелес» — 2:0;
- «Бока Хуниорс» — «Бенфика» — 2:2;
- «Фламенго» — «Эсперанс» — 2:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
1:0 Нету – 34' 2:0 Фернандес – 79'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 01:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
2 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерентьель – 21' 2:0 Батталья – 27' 2:1 Ди Мария – 45+3' 2:2 Отаменди – 84'
Удаления: Эррера – 45', Фигаль – 88' / Белотти – 70'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 0
Эсперанс
Тунис, Тунис
1:0 Арраскаета – 17' 2:0 Араужо – 70'
Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».
Комментарии
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