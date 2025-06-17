Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 16 на 17 июня

Сегодня, в ночь с 16 на 17 июня, завершился второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Челси» — «Лос Анджелес» — 2:0; «Бока Хуниорс» — «Бенфика» — 2:2; «Фламенго» — «Эсперанс» — 2:0.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».