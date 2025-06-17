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Нико Уильямс согласовал условия контракта с «Барселоной» — Скира

Нико Уильямс согласовал условия контракта с «Барселоной» — Скира
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Левый вингер «Атлетика» Нико Уильямс договорился с «Барселоной» об условиях личного контракта, сообщил инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Барселона» решила активировать опцию выкупа 22-летнего испанского вингера, выплатив необходимые отступные за игрока. Данную информацию опубликовал известный инсайдер Фабрицио Романо.

У Нико действующий контракт с клубом из Бильбао, который рассчитан до 2027 года. Всего за карьеру на клубном уровне младший Уильямс провёл 167 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 30 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.

«Барселона» на чемпионском параде

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