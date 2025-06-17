Расписание матчей клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 17 июня

17 июня и в ночь на 18 июня пройдут четыре матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 17 на 18 июня (время — московское):

19:00. «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд.

22:00. «Ривер Плейт» — «Урава».

01:00. «Ульсан Хёндэ» — «Мамелоди Сандаунз».

04:00. «Монтеррей» — «Интер».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии