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Тер Штеген сорвал переход в «Галатасарай», отказавшись от трансфера — источник

Тер Штеген сорвал переход в «Галатасарай», отказавшись от трансфера — источник
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отклонил предложение «Галатасарая», сообщает NTvspor.net.

По сведениям источника, представители обеих сторон встретились в Стамбуле, где турецкий клуб предоставил своё предложение 33-летнему голкиперу. Соглашение «Галатасарая» оказалось неприемлемым для тер Штегена, поэтому он отказался переходить в турецкую Суперлигу и хочет продолжить выступать за каталонский клуб.

В минувшем сезоне немец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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