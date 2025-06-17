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Флуминенсе — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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19:00 Мск
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«Флуминенсе» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

«Флуминенсе» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 17 июня, и в ночь на 18 июня пройдёт второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В первом временном слоте встретятся бразильский «Флуминенсе» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Флуминенсе – «Боруссия» Д в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь КЧМ-2025
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