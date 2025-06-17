«Флуминенсе» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 июня, и в ночь на 18 июня пройдёт второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В первом временном слоте встретятся бразильский «Флуминенсе» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.