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17 июня главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НХЛ, НБА, клубный чемпионат мир, UFC

Победа «Челси» на старте КЧМ, «Оклахома» обыграла «Индиану» в НБА. Главное к утру
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Лондонский «Челси» успешно стартовал на клубном чемпионате мира, обыграв в матче 1-го тура «Лос-Анджелес», «Оклахома-Сити Тандер» одолела «Индиану Пэйсерс» в пятой игре финала плей-офф НБА, вингер «Атлетика» Нико Уильямс согласовал условия контракта с «Барселоной». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» победил «Лос-Анджелес» в первом матче на клубном ЧМ, Делап дебютировал за англичан.
  2. 40 очков Уильямса помогли «Оклахоме» победить «Индиану» в 5-м матче финала плей-офф НБА
  3. Нико Уильямс согласовал условия контракта с «Барселоной» — Скира.
  4. «Фламенго» уверенно обыграл «Эсперанс» на старте клубного чемпионата мира.
  5. Сайт НХЛ включил Сергея Бобровского в число претендентов на «Конн Смайт Трофи».
  6. «Бенфика» отыгралась с 0:2, но не победила «Боку Хуниорс» в матче КЧМ с тремя удалениями.
  7. Тренер Махачева рассказал, сколько боёв проведёт Ислам до завершения карьеры.
  8. 53-летний Яромир Ягр ответил, будет ли выступать в следующем сезоне.
  9. Шей Гилджес-Александер стал автором уникальной статистики в истории финала НБА.
  10. «Севилья» объявила о назначении тренера, которого хотел подписать ЦСКА.

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