Победа «Челси» на старте КЧМ, «Оклахома» обыграла «Индиану» в НБА. Главное к утру
Лондонский «Челси» успешно стартовал на клубном чемпионате мира, обыграв в матче 1-го тура «Лос-Анджелес», «Оклахома-Сити Тандер» одолела «Индиану Пэйсерс» в пятой игре финала плей-офф НБА, вингер «Атлетика» Нико Уильямс согласовал условия контракта с «Барселоной». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» победил «Лос-Анджелес» в первом матче на клубном ЧМ, Делап дебютировал за англичан.
- 40 очков Уильямса помогли «Оклахоме» победить «Индиану» в 5-м матче финала плей-офф НБА
- Нико Уильямс согласовал условия контракта с «Барселоной» — Скира.
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