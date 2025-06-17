Победа «Челси» на старте КЧМ, «Оклахома» обыграла «Индиану» в НБА. Главное к утру

Лондонский «Челси» успешно стартовал на клубном чемпионате мира, обыграв в матче 1-го тура «Лос-Анджелес», «Оклахома-Сити Тандер» одолела «Индиану Пэйсерс» в пятой игре финала плей-офф НБА, вингер «Атлетика» Нико Уильямс согласовал условия контракта с «Барселоной». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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