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Санчо может перейти из «МЮ» в «Наполи» — Джанлука Ди Марцио

Санчо может перейти из «МЮ» в «Наполи» — Джанлука Ди Марцио
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, интерес к 25-летнему вингеру проявляет «Наполи».

В минувшем сезоне Санчо играл за «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Наполи» стал чемпионом в прошедшем сезоне Серии А. Итальянский клуб ранее подписал бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

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