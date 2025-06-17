Санчо может перейти из «МЮ» в «Наполи» — Джанлука Ди Марцио

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, интерес к 25-летнему вингеру проявляет «Наполи».

В минувшем сезоне Санчо играл за «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Наполи» стал чемпионом в прошедшем сезоне Серии А. Итальянский клуб ранее подписал бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.