Стало известно, за какую сумму «Арсенал» готов продать Александра Зинченко

Лондонский «Арсенал» хочет продать украинца Александра Зинченко и установил цену на него.

По информации Corriere dello Sport, «канониры» хотят за трансфер игрока € 10 млн. Этим готов воспользоваться «Милан», который желает купить украинца и уже начал официальные переговоры с «Арсеналом».

Зинченко выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Зинченко в € 20 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»