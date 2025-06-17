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Стало известно, за какую сумму «Арсенал» готов продать Александра Зинченко

Стало известно, за какую сумму «Арсенал» готов продать Александра Зинченко
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Лондонский «Арсенал» хочет продать украинца Александра Зинченко и установил цену на него.

По информации Corriere dello Sport, «канониры» хотят за трансфер игрока € 10 млн. Этим готов воспользоваться «Милан», который желает купить украинца и уже начал официальные переговоры с «Арсеналом».

Зинченко выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Зинченко в € 20 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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