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Григорян оценил решение «Ахмата» назначить главным тренером Сторожука

Григорян оценил решение «Ахмата» назначить главным тренером Сторожука
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Российский тренер Александр Григорян отреагировал на назначение Александра Сторожука главным тренером «Ахмата». 43-летний специалист до этого тренировал тульский «Арсенал».

«Сторожук в Первой лиге очень уверенно начал чемпионат. В первой трети чемпионата это была самая интенсивная команда. На мой взгляд, самая играющая. Много факторов не сошлись — вторая часть турнира была достаточно провальной.

Сторожука мы знаем по работе в «Краснодаре». При нём вышло 11 воспитанников. Он любит интенсивный футбол с высоким прессингом, схема 4-3-3, нацелен на атаку. Не стоит делать выводы по работе в «Арсенале». Думаю, что «Ахмат» сделал неплохой выбор», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ахмат» занял 14-е место в прошедшем сезоне РПЛ. Грозненская команда выиграла стыковые матчи за сохранение места в элитном дивизионе у «Урала» (1:2 и 2:0). После первой из этих игр клуб покинул предыдущий главный тренер Сергей Ташуев.

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