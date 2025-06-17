Карпин выделил двух футболистов, с которыми ему было интереснее всего работать

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о любимых футболистах.

— Николай Комличенко нам рассказывал, что вы на каждой тренировке называли футболистов кривоногими. А с кем за всю вашу карьеру вам было интереснее всего работать?

— Много таких. Если брать из «Спартака», то Алекс, например. Но и в «Ростове» было много — тем более за семь лет. Тот же Ерёменко! Кого-то я не называю, но такие точно были, — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Карпин возглавлял такие команды, как «Спартак», «Мальорка», армавирское «Торпедо» и «Ростов». С 2021 года он тренирует сборную России.