Врач «Акрона» рассказал о состоянии здоровья Дзюбы перед началом сборов

Главный врач «Акрона» Руслан Засиев оценил физическую форму нападающего команды Артёма Дзюбы. Футболисты тольяттинского клуба 16 июля прошли медосмотр перед началом сборов.

«У него со здоровьем всё великолепно. Нагрузочное тестирование великолепно прошёл — без каких‑либо нареканий. Стресс‑тест — даётся стрессовая нагрузка на велотренажёре или на беговой дорожке с газоанализатором. Футболист бежит в маске — это большая нагрузка на грани возможностей. Она делается на высоком пульсе. Артём Дзюба даст ещё фору даже молодым футболистам», — сказал Засиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дзюба провёл 22 матча в прошедшем сезоне РПЛ, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач. «Акрон» финишировал на девятом месте в турнирной таблице.