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Расписание матчей чемпионата Европы U21 17 июня

Расписание матчей чемпионата Европы U21 17 июня
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Сегодня, 17 июня, состоятся четыре матча 3-го тура чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U21 17 июня (время московское):

19:00. Группа C. Франция — Польша;
19:00. Группа C. Грузия — Португалия;
22:00. Группа A. Румыния — Словакия;
22:00. Группа A. Испания — Италия.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.

Календарь чемпионата Европы U21
Турнирная таблица чемпионата Европы U21
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