Зиньковский точно покинет «Спартак» этим летом — источник

Атакующий полузащитник Антон Зиньковский покинет московский «Спартак» в летнее трансферное окно, информирует «Матч ТВ». Следующий сезон он начнёт в другом клубе.

Согласно сведениям источника, Зиньковский точно не останется в «Спартаке». Сейчас футболист ведёт переговоры с несколькими клубами и выбирает наиболее подходящий вариант продолжения карьеры.

Напомним, во второй половине прошлого сезона Зиньковский играл за «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл в составе самарцев 11 матчей и отдал один результативный пас. Летом 2022 года полузащитник переходил в стан «Спартака» именно из самарской команды.