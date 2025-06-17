Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александер-Арнольд поделился впечатлениями от тренировок в «Реале»

Александер-Арнольд поделился впечатлениями от тренировок в «Реале»
Комментарии

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился впечатлениями от тренировок в составе «сливочных». Ранее футболист выступал за английский «Ливерпуль».

«Тренировки с командой? Высокое качество. Мяч движется очень быстро. Всё очень сильно отличается от того, к чему я привык, в плане игроков и начала игры. Но это хорошо, я наслаждаюсь переменами. Чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Трента Madrid Xtra.

12 июня в «Реал Мадрид Сити» прошла презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда. 26-летний футболист будет выступать за команду под 12-м номером.

Материалы по теме
Трент Александер-Арнольд рассказал, почему на его форме написано имя, а не фамилия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android