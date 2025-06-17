Юрий Сёмин сравнил Алексея Батракова с Игорем Денисовым

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о молодом таланте железнодорожников Алексее Батракове. Он сравнил перспективного полузащитника с бывшим футболистом московского клуба и сборной России Игорем Денисовым.

«Батракову никого не надо напоминать. Он самостоятельный игрок. Одно из главных его качеств — понимание игры. Техника неплохая. Боевитость хорошая. Денисов у нас боевитый был, но, думаю, Батраков ему не уступит в этом плане. У Алексея много хороших качеств, а дальше от него всё зависит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.