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Эдуард Мор — о потенциале «Пари НН»: есть всё, чтобы добиваться успеха

Эдуард Мор — о потенциале «Пари НН»: есть всё, чтобы добиваться успеха
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Бывший футболист Эдуард Мор высказался о потенциале футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Ранее РФС было принято решение оставить клуб в РПЛ, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«У «Пари НН» есть всё, чтобы показывать более высокие результаты: хорошие финансовые условия, что самое главное. Они могут приглашать хороших футболистов. Расположение Нижнего Новгорода, аэропорт работает, недалеко от Москвы. То есть всё, чтобы добиваться успеха и ставить задачи быть в первой восьмёрке», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

РФС ранее утвердил состав участников чемпионата России сезона 2025/2026 — в нём примут участие 16 клубов. Вылетевший «Пари НН» заменит подмосковные «Химки», которые не получили лицензию на участие в РПЛ.

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