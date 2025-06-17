Серхио Рамос назвал футболиста, которому отдал бы «Золотой мяч» — 2025

Бывший защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий за мексиканский «Монтеррей», заявил, что отдал бы «Золотой мяч» — 2025 французскому нападающему мадридцев Килиану Мбаппе.

«Я всегда отдам его Мбаппе (улыбается). Не только из-за наших дружеских отношений, но и потому, что он показал впечатляющие результаты. Это решающий трофей, но никогда не знаешь, каковы критерии для «Золотого мяча»… Он забивает голы, выиграл «Золотую бутсу», хотя «Реал» не выиграл тех титулов, которые выиграли другие команды.

Это индивидуальные награды, а не коллективные, но есть несколько очень интересных игроков, которые выиграли свои лиги и кубки. Это маленькие детали, которые будут иметь значение, и в конечном итоге это зависит от частного мнения. Если бы это зависело от меня, я думаю, Килиан был бы спокоен, забрав домой четыре или пять «Золотых мячей» за пять или десять лет. У него есть талант, даже если у «Реала» не было года, полного титулов, он провёл отличный сезон и показал, что он игрок такого уровня», — приводит слова Рамоса RMC Sport.

В прошедшем клубном сезоне Мбаппе принял участие в 56 матчах, забил 43 гола и отдал пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 170 млн.