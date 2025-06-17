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«Динамо» объявило детали подписания Осипенко

«Динамо» объявило детали подписания Осипенко
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Московское «Динамо» на официальном сайте объявило детали сотрудничества с Максимом Осипенко, который накануне пополнил состав команды, перейдя из «Ростова».

Так, Осипенко подписал с «Динамо» контракт до лета 2028 года. Финансовые подробности сделки не уточняются. За новую команду Максим будет играть под 55-м номером.

Напомним, Максим Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 года. В последних сезонах он стал одним из ключевых игроков оборонительной линии южного клуба. Всего он провёл 171 матч в футболке «Ростова» и забил 26 мячей.

СМИ сообщали, что за подписание Максима также боролись «Спартак» и «Зенит». Однако сам Осипенко выбрал «Динамо», где воссоединится с экс-тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

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